Zaradi požara v delavnici v občini Dornava štirje poškodovani

Pesnica/Ptuj/Ormož, 20. februarja - Gasilci so v soboto na območju Policijske uprave Maribor gasili dva večja požara. V naselju Prerad v občini Dornava je prišlo do požara in manjše eksplozije v delavnici. Nastalo je za več kot 60.000 evrov škode, v dogodku pa so bile poškodovane štiri osebe. Na območju Pesnice pa je v požaru vikenda nastalo za okoli 10.000 evrov škode.