Slabo vreme otežuje iskanje preživelih v brazilskem Petropolisu

Rio de Janeiro, 20. februarja - V brazilskem mestu Petropolis se reševalci več dni po uničujočih poplavah in plazovih še naprej skušajo prebiti do preživelih. V soboto so morali iskanje večkrat prekiniti zaradi novega močnega deževja. Umrlo je 146 ljudi, še 191 pa je pogrešanih, navaja britanski BBC.