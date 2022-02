Kralji in Kopitar z izjemnim zaključkom do zmage v Arizoni

Phoenix, 20. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v noči na nedeljo v severno ameriški hokejski ligi NHL s 5:3 premagali Arizona Coyotes. Zmago so si kralji priborili z izjemno zadnjo tretjino, ko so dosegli tri zadetke, pri zadnjih dveh je podal tudi slovenski zvezdnik moštva Anže Kopitar.