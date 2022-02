Na Evrovizijo gredo mladi Celjani LPS s pesmijo Disko

Ljubljana, 19. februarja - Slovenijo bo na 66. Evroviziji, ki bo maja v italijanskem Torinu, zastopala skupina mladih Celjanov LPS s pesmijo Disko. Novico so sprejeli z vzklikom: "Nenormalno!. Nastopili bodo 10. maja v prvi polovici prvega predizbora. Zmagovalci letošnje Eme so postali s kombinacijo glasov petih petčlanskih žirij in gledalcev v razmerju 50:50.