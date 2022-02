Šempetranke so se vrnile na tretje mesto

Ljubljana, 19. februarja - V ženskem odbojkarskem državnem prvenstvu sta bili danes na sporedu dve zaostali tekmi. Sip Šempeter je v Kopru s 3:1 premagal Ankaran, ga prehitel na lestvici in se vrnil na tretje mesto, da je tako, pa so mu pomagale igralke ATK Grosupljega, ki so s 3:2 doma ugnale GEN-I Volley.