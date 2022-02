Atletico zanesljivo premagal Osasuno

Madrid, 19. februarja - Nogometaši madridskega Atletica so v tekmi 25. kroga španske lige v gosteh s 3:0 premagali Osasuno. Slovenski vratar Jan Oblak in soigralci so začasno četrti na lestvici, a imajo dve tekmi več kot Barcelona, ki bo svojo tekmo tega kroga igrala v nedeljo. Real Madrid je zvečer premagal Alaves s 3:0.