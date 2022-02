Kranjčanke zadale Celjankam prvi poraz v sezoni

Ljubljana, 19. februarja - Košarkarice so v 1. SKL igrale zadnji krog prvega dela. Novih zmag sta se veselili ekipi Pro-Bit Konjic in Tosame Ledite, v derbiju med prvouvrščenima pa je Cinkarna Celje izgubila prvič v sezoni, saj je bil kranjski Triglav po odlični zadnji četrtini boljši in se tako Celjankam oddolžil za poraz v 9. krogu.