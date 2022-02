V Belorusiji naj bi se končale skupne vojaške vaje z Rusijo

München/Minsk/Moskva/Pariz, 20. februarja - V Belorusiji se bodo danes končale skupne vojaške vaje z Rusijo, ki jih je Zahod v luči zaostrovanja razmer pozorno opazoval. Ob tem se končuje tudi varnostna konferenca v Münchnu, kjer so voditelji največ pozornosti namenili ravno ukrajinski krizi. Na to temo se bosta danes slišala predsednika Rusije in Francije, Vladimir Putin in Emmanuel Macron.