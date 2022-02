Pahor: Ukrajinsko krizo je treba rešiti po mirni poti

München, 19. februarja - Predsednik republike Borut Pahor je ob robu Münchenske varnostne konference v izjavi pozval k dialogu in iskanju mirnih rešitev krize v Ukrajini. Po njegovem mnenju bi Rusija za vojaški poseg v Ukrajini plačala visoko politično, gospodarsko in moralno ceno. O ukrajinski krizi in drugih temah je Pahor govoril z več predsedniki in predstavniki držav.