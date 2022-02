EU pošilja Ukrajini pomoč v obliki medicinske in zaščitne opreme

Bruselj, 19. februarja - Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je danes sporočil, da je povezava uskladila in pomagala pri dostavi pomoči v obliki medicinske in zaščitne opreme na prošnjo Kijeva. Pomoč so zbrale države članice, med njimi Slovenija, in bo podprla pripravljenost Ukrajine za vse možne scenarije, so sporočili iz Bruslja.