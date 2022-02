Olimpijska sobota zgodovinska za Novo Zelandijo

Na sklepni tekmi smučarjev tekačev na 50 kilometrov, ki se je zaradi vetra začela z enourno zamudo in je bila skrajšana za kar 20 kilometrov, je slavil Rus Aleksander Boljšunov, ki je tako osvojil že tretje zlato v Pekingu. Srebro je dobil njegov rojak Ivan Jakimuškin, bron pa Norvežan Simen Hegstad Krueger.

Smučar prostega sloga Nico Porteous je v snežnem žlebu Novi Zelandiji priboril drugo zlato kolajno na teh igrah. To je prvič, da so predstavniki te otoške države na zimskih olimpijskih igrah osvojili dve zlati odličji. Prvega je pred dnevi v snežnem parku osvojila deskarka Zoi Sadowski Synnott. Srebro in bron je šel v roke predstavnikoma Združenih držav Amerike Davidu Wisu in Alexu Ferreiri.

V sklepni preizkušnji hitrostnih drsalcev v skupinskem startu je v moški konkurenci naslov olimpijskega prvaka osvojil Belgijec Bart Swings. Evropski prvak je po 16 krogih zahvaljujoč močnemu zaključnemu sprintu slavil pred Chung Jae-wonom in Lee Seung-hoonom iz Južne Koreje.

V ženski konkurenci je bila najhitrejša izkušena Nizozemka Irene Schouten, ki s Kitajske odhaja s tremi zlatimi medaljami. Srebrno medaljo je osvojila Kanadčanka Ivanie Blondin, bronasto pa Italijanka Francesca Lollobrigida.

V moški konkurenci curlinga so Britancem zlato speljali Švedi, ki so osvojili prvo zlato olimpijsko medaljo v tem športu doslej. Tekmece so premagali s 5:4. Bronasto medaljo so si že v petek zagotovili Kanadčani. Tudi v ženski konkurenci so danes slavile Švedinje. Na obračunu za bronasto kolajno so z 9:7 premagale Švico. V nedeljo bo na sporedu še finalni obračun med Japonsko in Veliko Britanijo, kar je tudi zadnja priložnost za Britance, da na teh igrah osvojijo zlato.

V bobu dvosedu sta olimpijski naslov osvojili Nemki Laura Nolte in Deborah Levi, pred rojakinjama Mariamo Jamanko in Alexandro Burghardt. Na tretje mesto sta se uvrstili Američanki Elana Meyers Taylor in Sylvia Hoffman.

V umetnostnem drsanju med športnimi pari sta odlično pripravljenost potrdila Kitajca Sui Wenjing in Han Cong, ki sta se vodila že po kratkem programu, z najvišjo oceno v prostem programu pa sta dosegla tudi nov svetovni rekord. Za 0,63 točke sta premagala Rusa Jevgenijo Tarasovo in Vladimirja Morozova, bronasto kolajno sta prav tako osvojila ruska predstavnika, svetovna prvaka Anastazija Mišina in Aleksander Galjamov.

Hokejska reprezentanca Slovaške pa je osvojila bronasto medaljo na moškem olimpijskem turnirju v Pekingu. Slovaška je tako osvojila prvo olimpijsko medaljo v zgodovini, v tekmi za tretje mesto je premagala Švedsko s 4:0.