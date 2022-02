Začetek sezone motokrosa prestavljen za teden dni

London, 19. februarja - V britanskem Matterley Basinu bi se morala ta konec tedna začeti nova sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. A prireditelji dirke so danes sporočili, da zaradi vremenskih nevšečnosti tekmovanja ne bodo mogli izpeljati po predvidenem urniku. Uvod sezone 2022 so prestavili na naslednji konec tedna, 26. in 27. februar.