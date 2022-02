Rekordna sredstva z letošnje Obarijade ljudem v stiski

Ptuj, 19. februarja - Obarijada 2022 je Ptuj danes obarvala v dobrodelne barve. Člani Lions kluba Ptuj so ob rekordnem številu ekip v kidričevski restavraciji Pan skuhali 500 obrokov obare in zbrali rekordnih 18.800 evrov sredstev, ki jih bodo namenili ljudem v stiski, so sporočili organizatorji.