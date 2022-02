V Ottawi na protestu tovornjakarjev več kot sto aretacij

Ottawa, 19. februarja - Kanadska policija, ki skuša z ulic prestolnice Ottawe umakniti še zadnje tovornjakarje in protestnike, je doslej aretirala več kot sto ljudi in umaknila okoli 20 vozil. Pozno v petek so zagotovili, da bodo nadaljevali z operacijo dokler ne bo mesto spet v rokah prebivalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.