Jaklitscheva obiskala slovenska gospodarska in kmečka združenja v Italiji

Nabrežina, 19. februarja - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je v petek obiskala Tržaško pokrajino v Italiji. Med drugim se je srečala z vodstvi Združene banke Trst Gorica, Kmečke zveze in Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, so sporočili iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.