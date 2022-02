Vreme: Oblačno z manjšimi padavinami

Jugozahodnik bo dopoldne ponehal, popoldne ali proti večeru bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem v noči na nedeljo bo šibka burja. Popoldanske temperature bodo od 4 do 13 stopinj Celzija.

Ponoči bo oblačno. V severnih krajih bo večinoma suho, drugod bodo padavine do jutra od severa ponehale. Meja sneženja se bo spustila do okoli 500 metrov nadmorske višine. Jutranje temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva oblačno, sredi dneva in popoldne se bo delno zjasnilo. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala, na severovzhodu bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno oblačno. Sprva bodo manjše padavine predvsem na zahodu, nato tudi drugje. Meja sneženja, ki bo sprva višje, se bo spustila do okoli 500 metrov nad morjem. Dopoldne bo pihal jugozahodnik, popoldne severni do severovzhodni veter. V torek bo pretežno jasno, pihal bo veter severnih smeri.

Vremenska slika: Nad severno in severovzhodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta je dosegla severno stran Alp in bo popoldne prešla Slovenijo. Pred njo doteka z jugozahodnikom vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo povsod pooblačilo, dež bo popoldne zajel večino sosednjih pokrajin. Na severnem Jadranu bo pihal jugo. V nedeljo se bo delno zjasnilo, največ sonca bo v krajih zahodno in južno od nas. Dopoldne bo v Kvarnerju pihala šibka burja.

Biovreme: Danes bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. Priporoča se večja previdnost. V nedeljo bo vremenska obremenitev prehodno popustila, a se bo zvečer znova pričela krepiti.