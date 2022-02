NIJZ: Osebam z že odrejeno karanteno ta danes ne bo prekinjena

Ljubljana, 19. februarja - Osebam, ki so bile v karanteno napotene do vključno petka, ta ne bo predčasno prekinjena in bo veljala do izteka, ne glede na spremembo odloka, je na svoji spletni strani opozoril NIJZ. Vlada je v petek namreč odločila, da osebam v primeru tveganega stika z okuženim z novim koronavirusom od danes karantena ne bo več odrejena.