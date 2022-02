Vodilne ekipe v futsalu v polfinale pokalnega tekmovanja

Ljubljana, 18. februarja - Dobovec, Hiša daril Ptuj, Litija in Siliko Vrhnika, sicer vodilne ekipe v 1. slovenski futsal ligi, so se prebili v polfinale pokala Terme Olimia. Žreb polfinalnih parov bo v ponedeljek, 21. februarja. O naslovu prvaka bo četverica odločala na finalnem turnirju 4. in 5. marca, ki bo že desetič v Podčetrtku.