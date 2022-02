Newyorške borze končale v rdečem

New York, 18. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Po velikih vzponih in padcih so trgovanje tudi danes na koncu zaznamovali nemiri na meji med Ukrajino in Rusijo. Dow Jones je zaradi omenjenega konflikta na tedenski ravni izgubil skoraj dva odstotka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.