Farmacevti praznih rok iz Mainza

Berlin, 18. februarja - Nogometaši iz Mainza so na prvi tekmi 23. kroga nemškega prvenstva premagali tretjeuvrščeni Bayer iz Leverkusna s 3:2 (0:1). Za gostitelje so zadeli Španec Aaron Martin (57.), Nizozemec Jean-Paul Boetius (84.) in Danec Marcus Ingvartsen (88.), za farmacevte pa Čeh Patrik Schick (35.) in Argentinec Lucas Alario (74.).