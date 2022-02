Delo o ženskah v vizualni umetnosti (19. 2.)

Ljubljana, 18. februarja - Peter Rak v komentarju Včasih so nujni tudi najradikalnejši ukrepi piše o tem, da čeprav je več kot polovica vizualnih umetnic v Evropi in ZDA žensk, ljudje še vedno večinoma poznajo zgolj moške umetnike. Po avtorjevem mnenju bi se to lahko deloma spremenilo z Beneškim bienalom, na katerem bo 90 odstotkov vseh del izpod rok žensk.