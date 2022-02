Svet stranke LIDE pooblastil Zorčiča za oblikovanje skupne liste kandidatov

Ljubljana, 18. februarja - Svet stranke LIDE je danes pooblastil predsednika Igorja Zorčiča, da pristopi k oblikovanju skupne liste kandidatov za nastop na prihajajočih državnozborskih volitvah. Poudarili so, da naj v čim krajšem času zaključi že začete pogovore z DeSUS in LDS ter nadaljuje pogovore še z ostalimi sorodnimi strankami, so sporočili iz sveta LIDE.