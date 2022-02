Gruzijsko-španski finale v Dohi

Doha, 18. februarja - Gruzijec Nikoloz Basilašvili in Španec Roberto Bautista Agut sta finalista teniškega turnirja v Dohi. Tretjepostavljeni Basilašvili je bil v današnjem prvem polfinalnem obračunu boljši od Francoza Arthurja Rinderknecha s 6:4 in 6:2, drugopostavljeni Bautista Agut pa je v drugem ukanil Rusa Karena Hačanova z 2:6, 6:3 in 7:5.