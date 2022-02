Vstop v Slovenijo brez pogoja PCT

Ljubljana, 18. februarja - Vstop v Slovenijo, ki je bil doslej zaradi pandemije covida-19 pogojen z izpolnjevanjem pogoja PCT, poslej ne bo omejen. Vlada je danes izdala odlok o prenehanju veljavnosti odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19 in ga bo objavila v uradnem listu, so sporočili po seji vlade