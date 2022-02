V Kranjski Gori še sprejem OKS za skakalce, smučarje in tekače

Kranjska Gora, 18. februarja - Na sprejemu v Kranjski Gori so danes navijače pozdravili še skakalci Lovro Kos, Timi Zajc ter Peter in Cene Prevc, ki so se z olimpijskih iger v Pekingu vrnili s srebrno medaljo na ekipni tekmi. Peter Prevc in Zajc pa sta bila še zlata v mešani ekipni tekmi. Na sprejem so prišli tudi smučarski tekači, alpski smučarji in deskarja prostega sloga.