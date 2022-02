Zaradi okrepljenega jugozahodnega vetra oranžno opozorilo za vzhod Slovenije

Ljubljana, 18. februarja - V noči na soboto bo v višjih legah in po nižinah predvsem vzhodne Slovenije pihal okrepljen jugozahodni veter, opozarjajo z Agencije RS za okolje (Arso). Za vzhodni del države je Arso razglasil oranžni alarm. Veter bi lahko dosegel hitrosti med 70 in 85 kilometri na uro. Veter naj bi v soboto zjutraj oslabel.

Ponoči se bo sicer povsod pooblačilo, ponekod na Primorskem in Notranjskem pa bo začelo rahlo deževati. V soboto bo oblačno, padavine pa se bodo razširile čez vso Slovenijo.

Veter je povzročal težave že v četrtek. Na Celjskem in v Zasavju so morali v nekaj primerih zaradi podrtih dreves in odkritih stres posredovati tudi gasilci. Med drugim je veter odkril streho Srednje tehniške šole v Trbovljah, zato je danes za oddelke, ki imajo pouk na Šuštarjevi ulici, potekal na daljavo.

Huda neurja z močnim vetrom pa so sicer ta teden divjala tudi po Srednji Evropi.