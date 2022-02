Sedem slovenskih strelcev v deželo faraonov

Ljubljana, 22. februarja - Pred slovensko strelsko reprezentanco je letošnja uvodna tekma za svetovni pokal. Med 27. februarjem in 8. marcem bo v Kairu nastopilo pet slovenskih strelk in dva strelca v zračnem in malokalibrskem orožju, skupno pa je na letošnji prvi tekmi najvišje kakovostne ravni prijavljenih več kot 500 tekmovalcev in tekmovalk iz 60 držav.