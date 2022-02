Dunaj in Linz brez boja do zmag nad Dornbirnom

Ljubljana, 18. februarja - Vodstvo hokejske lige ICEHL je danes sporočilo, da bo tekmi Dornbirna, ki bi morali biti odigrani 18. in 19. februarja, registriralo z izidom 5:0 za njihova tekmeca. Ekipa Dornbirna ni izpolnjevala pogojev pravilnika o covidu, da bi lahko tekmi prestavili. Moštvi Dunaja in Linza sta tako prišli do zmag brez odigranega dvoboja.