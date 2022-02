EU ponuja Afriki zajeten naložbeni sveženj v upanju na krepitev vezi

Bruselj, 18. februarja - Voditelji držav in institucij EU in Afriške unije so po dvodnevnem vrhu v Bruslju izpostavili nov ambiciozen duh v odnosih in sprejeli izjavo o skupni viziji do leta 2030. EU polaga upe zlasti v zajeten načrt naložb v Afriko v vrednosti 150 milijard evrov, s katerim želi Evropa v tekmi s Kitajsko okrepiti vezi s to celino.