Lani na spletu velika rast povpraševanja po smučarski opremi

Ljubljana, 19. februarja - Na spletnem primerjalniku cen Ceneje.si so v lanskem letu opazili 90-odstotno rast povpraševanje kupcev po opremi in oblačilih za različne zimske športe v primerjavi z letom pred tem. Za skoraj 400 odstotkov se je povečalo povpraševanje po opremi za drsanje. Izjemen interes so opazili tudi pri spletnih nakupih smučarske opreme.