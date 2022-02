Delnice na ljubljanski borzi so se ta teden v povprečju pocenile

Ljubljana, 18. februarja - Indeks SBI TOP je v zadnjem tednu na ljubljanski borzi padel za 0,56 odstotka in se ustavil pri 1269.25 točke. Med blue chipi prve kotacije so na tedenski ravni pridobile le delnice NLB, najgloblje so padle delnice Cinkarne Celje. Vlagatelji so v petih dneh opravili za približno 7,5 milijona evrov prometa.