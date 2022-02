Objavljen razpis za programe profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2022/23

Ljubljana, 18. februarja - Ministrstvo za izobraževanje je danes objavilo javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2022/23. Gre za krajše programe kariernega razvoja, namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca ali aktiva v vzgoji in izobraževanju. Rok za oddajo prijave je 31. marec.