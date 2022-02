Pot miru od Alp do Jadrana med štirimi najboljšimi novimi daljinskimi potmi na svetu

Ljubljana/Bovec, 19. februarja - Spletna skupnost popotnikov, pohodnikov in avanturistov Explorer je Pot miru od Alp do Jadrana uvrstila med štiri najboljše nove daljinske poti na svetu. "Na poti doživite kontrast miru in čudovite narave z zgodbo ostalin vojn povzročenih s strani kraljev, politikov in generalov," so zapisali v Explorerju.