Odbor za izobraževanje se je seznanil z možnostmi prostora in participacije mladih

Ljubljana, 18. februarja - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na današnji seji obravnaval realne možnosti prostora in participacije mladih v mednarodnem in slovenskem javnem prostoru. Poslanci so izrazili zadovoljstvo, da so danes slišali mlade, in se zavzeli za izboljšanje njihove vključenosti na vseh področjih.