V središču Radovljice galerija z unikatno keramiko oseb z motnjami v razvoju

Radovljica, 18. februarja - Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Matevža Langusa Radovljica je danes v starem mestnem jedru Radovljice odprl galerijo Biserna hiša. V njej bodo uporabniki izdelovali, razstavljali in prodajali svoje keramične izdelke, ki že nekaj let nastajajo pod vse bolj prepoznavno blagovno znamko Biseri, ustvarjeni z ljubeznijo.