Hokejisti ob okrogli obletnici že gledajo na domače SP v Tivoliju

Ljubljana, 18. februarja - Hokejska zveza Slovenija bo v začetku maja končno izvedla svetovno prvenstvo divizije I, ki so ga v Ljubljani zaradi epidemije že dvakrat prestavili. Ob pripravah na največje hokejsko tekmovanje v Sloveniji letos pa so se pri krovni zvezi spomnili tudi okrogle obletnice, saj v teh dneh mineva 90 let od prve uradne hokejske tekme v Sloveniji.