Del slovenske opreme v zbirki olimpijskega muzeja v Lozani

Peking, 18. februarja - Urša Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc so se v domovino iz olimpijskega Pekinga vrnili vsak s po dvema kolajnama. Prvo zlato v zgodovini so osvojili z mešano ekipo v smučarskih skokih, saj je bila ta tekma prvič na sporedu olimpijskih iger. Del njihove športne opreme bo poslej del zbirke olimpijskega muzeja v Lozani v Švici.