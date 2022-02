S predlaganimi dopolnili občutno razširjen krog upravičencev do pomoči gospodarstvu zaradi cen energentov

Ljubljana, 18. februarja - Odbor DZ za gospodarstvo obravnava predlog zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Vlada je z dopolnili, ki jih je sprejela na četrtkovi seji, v parlamentarni postopek pa jih je vložila koalicija, krepko razširila nabor upravičencev do pomoči. To pozdravljajo v gospodarskih združenjih.