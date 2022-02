Lani odkupljenega za skoraj 60 milijonov evrov okroglega lesa

Ljubljana, 20. februarja - Lani je bilo odkupljenega za 59,5 milijona evrov okroglega lesa iz zasebnih gozdov, kar je 29 odstotkov več kot leta 2020. Od vrednosti posameznih kategorij odkupljenega okroglega lesa sta bili višji vrednost hlodov za žago in furnir ter vrednost lesa za celulozo in plošče, in sicer za približno 43 oz. za devet odstotkov.