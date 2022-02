Začetek akcije za večjo varnost pešcev v prometu

Ljubljana, 21. februarja - Začenja se nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev Bodi viden - bodi previden, ki bo trajala do nedelje. V akciji bo sodelovalo 45 občin, potekal pa bo tudi okrepljen policijski nadzor. Policisti bodo pri pešcih preverjali spoštovanje predpisov, kot so uporaba odsevnih teles, varno prečkanje vozišč in pravilna stran hoje, so zapisali.