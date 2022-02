Petek uspešen predvsem za Norvežane

Peking, 18. februarja - Na olimpijskih igrah v Pekingu so danes podelili pet kompletov medalj, največ so jih osvojili norveški športniki. Samo v biatlonu so pobrali eno zlato ter po dve srebrni in bronasti, Norvežan je na stopničkah stal tudi med hitrostnimi drsalci. Slovenskih nastopov danes ni bilo.

Norveški biatlonec Johannes Thingnes Boe je kljub štirim zgrešenim strelom zmagal na tekmi s skupinskim startom na 15 kilometrov. To je njegova četrta zlata medalja na Kitajskem, ima pa še eno bronasto. Drugi je bil Šved Martin Ponsiluoma, tretji pa še en Norvežan, Vetle Sjaastad Christiansen.

Francoska biatlonka Justine Braisaz-Bouchet pa je zmagovalka tekme s skupinskim startom na 12,5 kilometra. Drugo in tretjo mesto sta si zagotovili Norvežanki Tiril Eckhoff in Marte Olsbu Röiseland. Za Röiselandovo je to že peta medalja na igrah v Pekingu, dodala jo bo k trem zlatim in eni bronasti. Vsaka od najboljše trojice je zgrešila po štiri strele.

Kitajska smučarka prostega sloga Eileen Gu je z zmago v snežnem žlebu osvojila svojo tretjo medaljo v Pekingu, od tega drugo zlato. Osemnajstletnica, ki je bila rojena v San Franciscu v ZDA kitajski materi in ameriškemu očetu, je z olimpijskega prestola v tej disciplini zrinila olimpijsko prvakinjo iz Pyeongchanga, Kanadčanko Cassie Sharpe, tretja je bila še ena Kanadčanka, Rachael Karker.

Smučarji prostega sloga so tekmovali v krosu. Zmagal je Švicar Ryan Regez pred rojakom Alexom Fivo, tretji je bil Rus Sergej Ricik.

Finski hokejisti so v polfinalu z 2:0 premagali Slovake, Rusi pa po kazenskih strelih z 2:1 Švede. V nedeljskem finalu se bodo tako za zlato medaljo pomerili Finci in Rusi.

V curlingu so si bronasto medaljo že zagotovili Kanadčani, ki so premagali olimpijske prvake izpred štirih let Američane. Tekma med reprezentancama Švedske in Velike Britanije za zlato medaljo bo v soboto.