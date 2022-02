Hiša eksperimentov si po z epidemijo zaznamovanih dveh letih med počitnicami želi obiska vedoželjnih šolarjev

Ljubljana, 19. februarja - V času zimskih počitnic bodo šolarje in dijak letos znova z veseljem pozdravili tudi v Hiši eksperimentov. Epidemija covida-19, zaradi katere je bila hiša zadnji dve leti večkrat in dalj časa zaprta, jih je finančno precej udarila, zato sredstva zbirajo tudi s pomočjo donacij, so za STA povedali v Hiši eksperimentov.