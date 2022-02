Družinskim pomočnikom februarja že nakazan višji prejemek

Ljubljana, 18. februarja - Družinski pomočniki so v skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi sredi februarja prejeli višji znesek delnega plačila za izgubljeni dohodek, in sicer 1,2-kratnik minimalne plače bruto. Upravičencem je bilo tako nakazanih 1289 evrov, medtem ko so prej prejemali malenkost manj kot 752 evrov, so zapisali na ministrstvu za delo.