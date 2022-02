Na Srednji tehniški šoli v Trbovljah ugotavljajo škodo na strehi, ki jo je poškodoval veter

Trbovlje, 18. februarja - Na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje, na kateri je močan veter v četrtek razkril streho, danes ugotavljajo nastalo škodo. Kot so za STA povedali na šoli, so tudi v fazi ugotavljanja varnosti. Naslednji teden so šolske počitnice, ob ponovnem začetku pouka naj bi bila poškodovana streha že sanirana.