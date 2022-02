Petek ponosen na vse olimpijce, še posebej pa na skakalce

Ljubljana, 18. februarja - Nekdanji smučarski skakalec, danes pa direktor Zavoda za šport Planica, Franci Petek ob koncu zimskih olimpijskih iger v Pekingu ne skriva zadovoljstva nad doseženim s strani slovenskih športnikov, še posebej pa v smučarskih skokih. Kot je dejal v pogovoru za STA, je vesel in ponosen na vse dobitnike medalj in tiste, ki so bili medaljam blizu.