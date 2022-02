Dobra država zanika povezovanje z LIDE

Ljubljana, 18. februarja - Iz Dobre države so danes sporočili, da stranka nikoli ni razpravljala ali odločala o povezovanju z LIDE. S tem so se odzvali na četrtkovo napoved predsednika LIDE Igorja Zorčiča, da bodo danes na svetu stranke razpravljali o sodelovanju in oblikovanju skupne kandidatne liste tudi z Dobro državo. Sodelovanje z Dobro državo pa je zavrnila Vesna.