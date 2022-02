Koprski mestni svet dal zeleno luč za prenovo Libertasa

Koper, 18. februarja - Koprski mestni svet je na četrtkovi izredni seji potrdil investicijski program za prenovo nekdanjega skladišča soli Libertas v kulturni objekt. Ta naj bi po prenovi služil za različne kulturne in družabne dogodke in tako pomembno prispeval k nadgradnji in razvoju tamkajšnjega kulturnega in turističnega sektorja, so sporočili iz občine.