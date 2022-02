Šest afriških držav bo lahko proizvajalo svoja cepiva mRNK

Bruselj/Ženeva, 18. februarja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da so izbrali šest afriških držav, ki bodo ob hudem pomanjkanju zdravil in cepiv ter zelo nizki precepljenosti proti covidu-19 na tej celini prejele dostop do tehnologije, ki jim bo omogočila lastno proizvodnjo cepiv mRNK.