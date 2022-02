Skupina Mol lani presegla poslovne načrte

Budimpešta, 18. februarja - Madžarska naftna in plinska družba Mol je lani dosegla rekorden dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) v višini 3,5 milijarde dolarjev (3,08 milijarde evrov) in tako presegla poslovne načrte. V zadnjem četrtletju je skupina ustvarila 947 milijonov čistega EBITDA. Višji dobiček je med drugim posledica višjih cen nafte in plina.