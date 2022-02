Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 18. februarja - Nevarnost snežnih plazov je v Julijskih Alpah ter v zahodnih in osrednjih Karavankah nad nadmorsko višino okoli 1500 metri znatna, tretje stopnje, predvsem se nevarnost poveča pozno dopoldne in popoldne zaradi vpliva sonca. Nižje ter v preostalem delu naših gora pa zmerna, druge stopnje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Nevarna so mesta z napihanim snegom ter strma pobočja, kjer se bodo lahko zaradi šibke plasti pod novejšim snegom z dovolj strmih pobočij spontano prožili manjši in posamezni srednje veliki plazovi. Že ob manjši obremenitvi snežne odeje boste lahko sprožili tudi plaz kložastega snega. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tam je nevarnost zdrsa.

Ob otoplitvi in sončnem vremenu se je vrhnja, novejša plast snega ojužila in nekoliko sesedla, najbolj na osončenih legah. Ponoči je nastala skorja. Le v senčnih legah visokogorja je vrhnja plast snega mehka in suha. Vetru izpostavljena mesta so spihana do stare, trde in poledenele podlage. Snega je v gorah razmeroma malo. S strmih pobočij so se prožili plazovi novega snega, številni manjši in posamezni srednje veliki.

Danes bo bo precej jasno, proti poldnevu se bo pooblačilo predvsem v hribih Notranjske in severne Primorske ter v jugozahodnem delu Julijskih Alp. Tudi na grebenih Kamniško Savinjskih Alp in Karavank se bodo lahko začele pojavljati oblačne kape. Krepil se bo jugozahodnik, ki bo od sredine popoldneva že oviral gibanje na izpostavljenih legah. Ničta izoterma je na nadmorski višini okoli 1900 metri, popoldne bo še nekoliko višje. Jutri bo oblačno in megleno. Padavine se bodo najprej pojavljale na območju Snežnika ter v zgornjem Posočju, popoldne postopno tudi drugod. Sprva bo pihal močan jugozahodnik, ki bo čez dan slabel. Meja sneženja se bo najprej dvignila na okoli 1400 metri, popoldne se bo začela spuščati. Padavine bodo v alpskem delu ponehale že zvečer, južneje pa v noči na nedeljo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, spet se bo nekoliko otoplilo. Začel bo pihati jugozahodnik. V ponedeljek bo oblačno z rahlim sneženjem po hribih in gorah.

Danes se bo sneg še sesedal in preobražal ter s strmih, predvsem sončnih pobočjih tudi plazil. Ponoči bo zaradi vetra in oblačnosti pomrznil le nad višino ničte izoterme, nižje pa ne. V soboto bo do noči predvidoma zapadlo od 10 do 20 centimetrov snega, ki bo dodatno obremenil zgornjo plast snežne odeje, pod katero je šibka plast. Zato se bo zopet povečala možnost spontanega proženja vrhnje plasti snežne odeje s strmih pobočij. Zaradi močnega jugozahodnika bodo nastajale tudi nove klože. V nedeljo se bo ob otoplitvi novi sneg ojužil in deloma sprijel predvsem v sredogorju ter na osončenih legah visokogorja, zato boste lahko hitro sprožili plaz delno sprijete plasti snežne odeje, ki bo nad šibko plastjo starega snega. Razmere bodo zahtevne. V ponedeljek se plazovne in snežne razmere predvidoma ne bodo kaj dosti spremenile, saj bo količina novega snega majhna. Ob koncu tedna bodite zelo previdni. Ne zadržujte se pod strmimi pobočji in se jih izogibajte tudi pri prečenju. Izbirajte plazovno varna območja.